Новости • Война

Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Но их военных в десять раз больше, - Зеленский. ВИДЕО

12 776186
Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Но их военных в десять раз больше, - Зеленский. ВИДЕО
Ежедневные боевые действия в Украине наносят большие потери, в том числе и России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC, передает Цензор.НЕТ.

"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них есть десять своих, на одного нашего бойца - их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", - отметил он.

По словам Зеленского, на некоторых участках украинские силы обороны оттесняют врага, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства противника.

Также читайте: Россия рассказывает о "нацизме" в Украине и пытается "демонизировать" нашу страну, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Правда в тому що в ******** військах вирішує не піхота з автоматами, а техніка і снаряди, а їх в кацапів набагато більше
  • Maksim Perepelitca
    ... Вова , похмелися . Що ти верзеш ??
    Це навіщо такий - гавновброс ? Це щоб українці звикали до думки про капітуляцію ??
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Бла-бла-бла,цинічний блазень!!!))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости