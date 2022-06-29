Заместитель Ермака выбросил из антикорстратегии поправку, касающуюся САП. Это могло очень навредить получению статуса кандидата в члены ЕС, - Шабунин

Отсутствие поправки сильно усиливало аргументы противников предоставления Украине кандидатства в ЕС.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы получить положительное решение Евросовета, адекватная часть власти решила показать хоть какой-то прогресс в антикоррупции и проголосовать в ВРУ антикорстратегию. Это давало аргумент всем лоббистам нашего членства в ЕС: мол, смотрите, они двигаются. Это была хорошая идея, чтобы хоть как-то снизить напряжение". вокруг неадекватности Банковой в вопросе САП. Знаете, что произошло во время голосования за стратегию? Заместитель Ермака выбросил оттуда самую главную часть, которая касалась САП", - рассказал он.

По словам Шабунина, речь идет о поправке №511, которая запретила бы генпрокурору фактически руководить САП при отсутствии избранного руководителя.

"При этом сама норма была декларативной - то есть не прямого действия. Для ее запуска нужно было голосовать отдельные изменения. То есть в реальном мире и правка ничего не меняла, однако очень усиливала аргументы противников предоставления нам кандидатства в ЕС. И это за три дня до голосования Евросовета, которое, согласно процедуре, должно было состояться консенсусом.

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Напомню, что одним из ключевых аргументов против нашего кандидатства было как раз неадекватное поведение властей в вопросах САП и НАБУ. Знаете, почему эта спецоперация в интересах русских не удалась? Потому что мы с партнерами (в том числе из власти) скрыли эту историю от ЕС. Когда у нас спросили, все ли там ок с этой стратегией – мы отморозились. Только поэтому спецоперация Татарова не привела к скандалу, который бы точно поставил под вопрос консенсус Евросовета относительно нашего кандидатства.

И это был последний пример самоцензуры ГПК. Дальше мы будем рассказывать все и сразу", - добавил Шабунин.

Также глава ГПК обратил внимание, что ОПЗЖ не голосовали полным составом.

"Татаров подвесил их из-за заслуженных уголовных дел и теперь руководит ими в ручном режиме. Также союзниками заместителя Ермака в этой спецоперации стала группа Павлюка, с которыми у Татарова плодотворные деловые отношения по контрабанде. ...Также Татарову подыграла пророссийская часть "Слуг" с Бужанским. Последний полностью возобновил деятельность на срыв европейского вектора Украины", - писал он.

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