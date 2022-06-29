В России взлетели цены на мясо, молоко, хлеб и сахар

Около 40% россиян за последние 4 недели заметили существенный рост цен на основные продукты питания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По оценкам 39% россиян, за последний месяц заметно подорожали мясо и птица, значительный рост цен на молоко и молочные изделия отмечают 38% респондентов.

Хлеб и хлебобулочные изделия за последние четыре недели заметно подорожали по мнению около трети сограждан (32%), существенный рост цен на растительное масло отметили 31% россиян, на крупы и макароны – 30% участников опроса, на плодоовощную продукцию – 27% респондентов, – более четверти опрошенных (26%), отмечают социологи.

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По данным Фонда "Общественное мнение", заметный рост цен на алкоголь за месяц наблюдали 14% россиян или каждый седьмой.

Всероссийский опрос был проведен 10-12 июня 2022 г. среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.