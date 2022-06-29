Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

Путин, пытаясь достичь уменьшения присутствия НАТО в Европе, начав войну в Украине, достиг противоположной цели, заставив традиционно сохранявшие нейтралитет Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что наша дверь открыта, а также то, что президент Путин не добился успехов в закрытии дверей НАТО. Напротив. Это противоположно тому, что он хотел. Он хотел меньше НАТО, но президент Путин получил больше НАТО, поскольку Финляндия и Швеция присоединятся к нашему Альянсу", - подчеркнул он.

Байден согласился с этим мнением, употребив неологизмы о том, что "Путин искал финляндизацию (нейтралитета, как это было ранее в Финляндии), а получил НАТОризацию (больше членов НАТО) Европы".

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