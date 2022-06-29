Газпром лжет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens
Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung выразил уверенность, что проблема не в технике, а в политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", – сказал Кезер.
Газпром утверждает, что сократить поставки с плановых 167 млн кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем вообще до 67 млн кубометров ему пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту.
Напомним, 16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода "Северный поток".
Из-за значительного сокращения поставок газа в Германии был введен второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.