Газпром лжет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens

Немецкая компания Siemens опровергла заявления российского Газпрома о причинах сокращения поставок газа в Германию.

Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung выразил уверенность, что проблема не в технике, а в политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", – сказал Кезер.

Газпром утверждает, что сократить поставки с плановых 167 млн ​​кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем вообще до 67 млн ​​кубометров ему пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту.

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Напомним, 16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода "Северный поток".

Из-за значительного сокращения поставок газа в Германии был введен второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.