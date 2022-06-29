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Газпром лжет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens

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Газпром лжет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens
Немецкая компания Siemens опровергла заявления российского Газпрома о причинах сокращения поставок газа в Германию.

Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung выразил уверенность, что проблема не в технике, а в политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", – сказал Кезер.

Газпром утверждает, что сократить поставки с плановых 167 млн ​​кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем вообще до 67 млн ​​кубометров ему пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту.

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Напомним, 16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода "Северный поток".

Из-за значительного сокращения поставок газа в Германии был введен второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

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Топ комментарии

  • Серый кардинал
    Просто спецоперация по детурбинизации России...
  • Kare Resa
    Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
  • Злий Грицько
    Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
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