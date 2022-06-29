Семьям погибших и пострадавших в результате ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге выплатят материальную помощь, - мэр Малецкий

Кременчугский городской совет принял решение о предоставлении материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате ракетного удара по торгово-развлекательному центру "Амстор".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в эфире национального телемарафона в среду.

"Депутатский корпус Кременчугского городского совета собрался на месте трагедии… и прямо здесь была проведена сессия городского совета. Первым вопросом на нем было обращение к украинцам, заявление депутатов, заявление кременчугской громады с осуждением этой атаки и с требованием признать Россию спонсором терроризма. Вторым вопросом было предоставление материальной помощи семьям погибших, семьям пострадавших", – сказал он.

По словам Малецкого, горсовет принял решение выделить по 50 тыс. грн семьям каждого погибшего, по 25 тыс. грн – каждому пострадавшему, находящемуся на стационарном лечении, и по 10 тыс. грн – каждому, кто лечится амбулаторно и обратился за медицинской помощью.

"Сегодня еще один человек – работник торгового центра – обратился за медицинской помощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма. Она до этого не обращалась. Ей также оказывается вся необходимая помощь", – добавил мэр Кременчуга.

Кроме того, он отметил, что во время разбора завалов спасатели уже расчистили участок с места попадания ракеты, но до эпицентра взрыва пока не дошли.

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