Россия перестает быть партнером НАТО, она является самой большой угрозой для восточного фланга Альянса, - Дуда

Важной записью в новой стратегической концепции НАТО станет положение о том, что Россия перестает быть партнером Альянса, ведь на самом деле она является самой большой угрозой для восточного фланга организации.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно в новой Стратегической концепции НАТО то, что Россия перестает быть партнером Альянса, что уже давно должно было произойти, но сегодня, без сомнения, она является самой большой угрозой для стран НАТО, особенно тех на восточном фланге", - отметил польский лидер.

По словам Дуды, большим достижением НАТО является то, что в свете российской агрессии против Украины страны Альянса стали солидарными и действуют вместе.

"И эта помощь Украине действительно предоставляется, благодаря чему Украина в свете военных возможностей России сейчас функционирует", - сказал президент Польши.

Он отметил, что Россия не скрывает своих угроз в адрес стран Балтии, они также неоднократно звучали в адрес Польши.

"Поэтому, я бы хотел, чтобы это нашло свое отражение в резолюции по результатам саммита НАТО", - подытожил Дуда.

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