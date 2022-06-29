Новые санкции Великобритании против России. В списке второй самый богатый человек РФ и двоюродная сестра Путина

Сегодня, 29 июня, Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, поразивших ближайшее окружение Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин – второй самый богатый человек России и владелец большого конгломерата "Интеррос". Потанин продолжает накапливать богатства, поддерживая режим Путина, покупая Росбанк и акции Тинькофф Банка в период после вторжения России в Украину.

Анна Цивилева, двоюродная сестра Путина, владеющая российской угледобывающей компанией "Колмар Групп", также попала под санкции. Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара значительно выиграла от своих отношений с Путиным. Под санкции попадает и "Колмар Групп".

"Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничто не станет исключением, включая ближайшее оцепление Путина", - отметил представитель Британского правительства.

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Великобритания наложила санкций более чем на 1000 человек и более 120 компаний после вторжения Путина в Украину, а три четверти иностранных компаний сократили свою деятельность в России – почти четверть из них полностью прекратили работу. Российский импорт сократился более чем на 40% после вторжения, а запасы жизненно важных импортных производственных компонентов, вероятно, иссякнут в ближайшие три-шесть месяцев.

Производство автомобилей также сократилось на 60%, и российский министр транспорта признал, что логистическая инфраструктура России сейчас "нарушена" в результате санкций.