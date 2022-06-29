Россия хочет поработить все государства, которые когда-то находились в сфере влияния Москвы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия хочет поработить государства, которые с ней граничат.

Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что результатами этого саммита, и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. Мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году, при моем непосредственном участии, а не онлайн-включении, будет свидетельством нашей общей победы. Но в следующем году может быть хуже ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, а несколько других государств, вполне возможно членов Альянса. Тогда это будет наш общий провал - Украина и НАТО", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что не один год Россия угрожала начать войну.

"Угрожала, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства длится уже 126 дней. После 8 лет войны на Донбассе. Почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то. Цели России известны, они очевидны.

Российское руководство видит мир по-другому, не так как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас это независимое государство, бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они его рассматривают как возможное будущее, хотят снова поработить. Они так смотрят и так же на каждое государство, соседствующее с Россией", - добавил глава государства.

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