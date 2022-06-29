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В Воздушных силах назвали самые опасные ракеты России

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В Воздушных силах назвали самые опасные ракеты России
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежедневно продолжает ракетный террор мирных граждан. Большую часть из них удается сбить с помощью украинской системы противовоздушной обороны. Однако ПВО срабатывает не в 100% случаев.

Самые опасные российские ракеты перечислил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

К примеру, российские крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", развивают скорость до 800 километров в час.

"Мы видим запуск, знаем ее приблизительный маршрут, вычисляем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Игнат.

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По его словам такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.

"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - отметил Игнат.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Проф. Преображенский

    @prof_preobr

    ·

    4 ч

    Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене нарушает принципы гуманизма.

    Понимаете? Представитель режима, ежедневно уничтожающего мирных людей ракетами, рассуждает о принципах гуманизма.
  • Dust
    жЮля та Кучма

    В 1999-2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ.

    безплатно віддали потенційному ворогу смертельну для існування України зброю !
  • Саша Паш
    Дякую скажіть Кучмі, Ющу, Янику. Ці всі мерзоти повіддавали наші ракети та літаки в якості оплати за газ. А гроші собі в карман клали.
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