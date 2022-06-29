Насильственно депортированные мариупольцы бегут из РФ. Это признают сами СМИ оккупантов, - Мариупольский горсовет

Украинцы, принудительно вывезенные на территорию России, покинули Псковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в







"Сайты Псковской области пишут о 10 уехавших оттуда мариупольцах. Еще 37 депортированных жителей Донецкой и Луганской областей планируют покинуть страну агрессора. Если уж об этом начали писать росзми, то значит уже сотни мариупольцев покидают территорию РФ. В противном случае они бы умалчивали такие факты", - комментируют публикации российских СМИ в горсовете.

По информации горсовета из Мариуполя, насильственно вывезли около 50 тысяч человек.

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"Оккупанты сами показали лживость собственной пропаганды о якобы добровольно уехавших в Россию мариупольцах. На самом деле они насильно вывезли около 50 тысяч человек. Теперь мариупольцам приходится использовать все возможности, чтобы покинуть РФ. Ведь они уже почувствовали на себе "гостеприимство" и "помощь" россиян", - говорится в сообщении.