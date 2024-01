Минцифры запускает проект бесплатного обучения в сфере IT

Министерство цифровой трансформации запускает образовательный проект IT Generation, в рамках которого украинцы получат возможность пройти бесплатное обучение в сфере IT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Медиа Центре Украина-Укринформ сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время запуска образовательного проекта IT Generation для обучения IT-специальностей.

"За последние полгода мы наработали наше видение IT реформы образования. Что конкретно нужно сделать, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникает сейчас в Украине, в IT отрасли. Эта реформа IT образования охватывает очень много компонентов и этапов. Благодаря этому проекту на первом этапе мы сможем обучить тысячу украинцев IT специальностям. На втором этапе мы планируем обучить еще 2 тысячи человек, и дальше мы будем масштабировать этот проект до десятков тысяч студентов, бесплатно прошедших обучение", - сказал Федоров.

По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие IT профессиям.

Читайте: Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT

"Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, до этого не работавших в IT, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью оплачивать обучение этим украинцам", - отметил Федоров.

Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтовцев должно быть отсутствие такого образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.

Проект IT Generation реализуется при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине", внедряемая UNDP Ukraine/ПРООН в Украине.

Также смотрите: "Зеленая" энергетика, IT и агро, - Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций. ВИДЕО