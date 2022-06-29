Путин – международный террорист, он ничем не отличается от бен Ладена, - Порошенко в интервью Bild

Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild призвал мир дать Украине как можно больше оружия, чтобы остановить Путина. По словам пятого президента, ракетный удар по торговому центру в Кременчуге – это лишь одно из многих преступлений Путина против мирных людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Порошенко подчеркнул: Путин – международный преступник, не планирующий ограничивать свою агрессию Украиной.

"То, что произошло в Кременчуге, случается очень часто на территории Украины. Потому что Путин воюет не против наших Вооруженных сил или наших солдат. Путин воюет против наших детей, наших женщин, наших стареньких сограждан. Есть ли здесь разница например с Усамой бен Ладеном, если он взорвал торговый центр – и убил мирных жителей? Путин обстрелял этот торговый центр высокоточными крылатыми ракетами", – отметил Порошенко.

"В мире не найдешь страны, которая стремится к миру больше, чем Украина. Но у нас нет иллюзий. Весь мир должен понять, какую цену Украина платит еженедельно, каждый день и каждый час этой войны – жизнью наших детей, жизнью мирного населения и жизнью наших героев, наших солдат. Это катастрофа для Украины, для Европы, для всего мира. Но, к сожалению, конец войны зависит только от одного человека в этом мире, и этого человека зовут Путин", – отмечает пятый президент.

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"Украинцы не питают иллюзий относительно того, что будет, если придут россияне. Достаточно представить, что видел наш батальон, когда зашел в Бучу и Ирпень для разминирования. Там мы собственными глазами видели десятки убитых на улицах людей. Это невозможно понять по телевизору или на снимках.Совершенно другое впечатление, когда видишь это своими глазами. Увидев это, я не мог спать две недели. Это трагедия. Это не похоже на голливудский фильм ужасов, это совсем другое дело – совершенно немыслимо в Центральной Европе в 21-м веке", – объясняет Порошенко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации нет места компромиссу. "Потому что Путин хочет нас убить, а мы просто хотим жить. Путин хочет, чтобы мы сдались, но Украина никогда не сдастся. Путин хочет стереть Украину с карты мира – а мы хотим вернуть нашу тысячелетнюю историю в европейскую семью", – подчеркивает Порошенко.

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Пятый президент поблагодарил немецкое правительство за решение предоставить Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, однако заметил – их нужно гораздо больше: "Эти гаубицы имеют очень большую дальность. Мы можем атаковать российские позиции и останавливать российские операции. В то же время нам не нужно бояться непосредственного риска контратаки. Мы также можем их легко транспортировать. Мы рады доставке этих гаубиц. Но это ли так называемая "смена игры"? Это все меняет? Нет. Это меняет только тактическую локальную ситуацию. Нам это нужно, но нам также нужно больше".

"Что нужно, чтобы "изменить игру"? Представьте себе: 500 танков – в том числе немецкий "Леопард". 700-800 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы. 100 боевых самолетов, 400 зенитно-ракетных комплексов – и будущее мира выглядело бы совсем иначе. Это месседж ко всем людям в Европе. Больше оружия для Украины сокращает путь к миру. Это единственный способ остановить Путина вместе", – отмечает Порошенко.

"Вы не спасаете Украину, когда даете оружие, финансы, учите наших военных – вы инвестируете в собственную безопасность. И мой призыв – пожалуйста, помогите нам спасти вас", – резюмирует пятый президент.