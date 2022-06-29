ДТЭК готовит свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону

Компания ДТЭК Энерго завершила ремонт 8 энергоблоков ТЭС в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023, еще на 4 энергоблоках работы продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за войны нынешняя зима действительно будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому мы начали подготовку к ней заблаговременно. Ремонтируем наши ТЭС: 8 энергоблоков уже починили, еще 4 сейчас ремонтируются и готовятся к напряженной зиме", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Компания также обеспечивает добычу угля на шахтах для нужд тепловой генерации.

"Мы также одними из первых, в условиях войны, осуществили релокацию машиностроительных предприятий, обеспечивающих работу украинских шахт оборудованием и материалами в более безопасные регионы Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы свет и тепло в домах украинцев было и этой зимой", - отметил Салеев.

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