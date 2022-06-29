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ДТЭК готовит свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону

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ДТЭК готовит свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону
Компания ДТЭК Энерго завершила ремонт 8 энергоблоков ТЭС в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023, еще на 4 энергоблоках работы продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за войны нынешняя зима действительно будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому мы начали подготовку к ней заблаговременно. Ремонтируем наши ТЭС: 8 энергоблоков уже починили, еще 4 сейчас ремонтируются и готовятся к напряженной зиме", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Компания также обеспечивает добычу угля на шахтах для нужд тепловой генерации.

"Мы также одними из первых, в условиях войны, осуществили релокацию машиностроительных предприятий, обеспечивающих работу украинских шахт оборудованием и материалами в более безопасные регионы Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы свет и тепло в домах украинцев было и этой зимой", - отметил Салеев.

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Топ комментарии

  • Валерій Андрійович
    Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
  • Койот Восточноукраинский
    Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
  • Andrew86
    Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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