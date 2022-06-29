Двери НАТО открыты и это также касается Бухарестского решения о членстве Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что дверь НАТО остается открытой, что также касается решения саммита, принятого в Бухаресте относительно членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так Столтенберг ответил на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО без выполнения Плана действий по членству, как в Финляндии и Швеции. "Сегодня (решением пригласить в НАТО Финляндию и Швецию) мы продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми, и это касается решения, принятого в Бухаресте по членству для Украины", - сказал он.

Говоря о сессии саммита, в рамках которой к лидерам обратился президент Украины Владимир Зеленский, Столтенберг рассказал, что "в зале заседания звучали слова сильной поддержки". "И не только поддержки, но и объявления о дополнительной помощи - оружии, оборудовании, которое сейчас союзники поставляют Украине. Германия, Норвегия сделали заявление о дополнительной помощи, Нидерланды сделали заявление о поставках тяжелого оружия Украине", - добавил генсек.

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Столтенберг отметил, что "союзники готовы к долгому пути". "Войны непредсказуемы. Но мы должны быть готовы к долгому пути, и это также был четкий месседж всех нас в зале президенту Зеленскому. Потому что они (украинцы) борются за их независимость, борются за ценности, важные для НАТО, суверенность и территориальную целостность страны. Наш фокус сейчас – на поддержке Украины. Эта война на определенной стадии остановится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина достигла соглашения на условиях, приемлемых для Украины. Поэтому мы будем поддерживать их на поле боя", - заверил он.