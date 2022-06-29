Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов". Всего освобождено:

– 59 бойцов Национальной гвардии;

- 30 – Военно-морских сил;

- 28 – Вооруженных сил Украины;

- 17 – Государственной пограничной службы Украины;

- 9 – Территориальной обороны;

- 1 – Национальная полиция Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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