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Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов". Всего освобождено:

– 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальная полиция Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 01

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 02

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 03

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 04

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 05

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 06

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 07

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 08

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Топ комментарии

  • Kucher
    Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

    Одужання нашим героям!
  • Dust
    віддали поранених - не хотят возитись із лікуванням
  • Ольга Жмудовська
    Дякую, Боже! ...треба ще
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