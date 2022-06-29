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Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20

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Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20
Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Я передал приглашение президенту Зеленскому лично принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре 2022 года. Очень важно, чтобы все страны соблюдали принцип суверенитета и территориальной целостности", - сказал Видодо на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил необходимость мирного разрешения конфликта. Видодо отметил, что вскоре встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и выразит ему желание мира.

"У меня будет встреча очень скоро с президентом Путиным, я ему тоже выскажу наше желание мира", - подчеркнул президент Индонезии.

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Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

    Во-первых: не хер шастать за наш счет.

    Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

    Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
  • ебонітова дубинка
    Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
    https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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