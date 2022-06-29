Очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины, - Щуцкий
Об этом заявил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, скидывались деньгами, например, польские таможенники скидывались на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - заявил Щуцкий.
По его словам, ситуация с массовым ввозом авто повлекла за собой политический откат тех отношений, которые мы имели с соседними странами.
"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла в страну. Доноры, которые всегда нам помогали гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли там такая проблема, как было показано по телевидению", - добавляет чиновник.
Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.
"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.
Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому 1 июля возвращается значительная часть таможенных пошлин и сборов, в частности, отмена нулевой ставки на растаможку авто.