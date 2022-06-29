Апелляционный суд Киева открыл производство по жалобе пророссийской блогерши Маламан (находящейся в РФ) против полковника ВСУ Штефана

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Киевский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе Таисии Маламан против него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Штефан отметил: "Ух ты как же ярко. Совершенно случайно было выявлено постановление Киевского апелляционного суда от 14.06.22 г. об открытии производства по апелляционной жалобе Таи на решение Соломенского районного суда города Киева от 02.02.22 г.

Решением первой инстанции было отказано Маламан в иске ко мне, МОУ защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации

Несмотря на то, что срок обжалования решения давно истек, суд по его ходатайству возобновил срок апелляционного обжалования.

Пока дело еще не предназначено к рассмотрению.

Скажите феерически? Особенно во время полномасштабной войны с Московией!

Госпожа таисия дирубенс сидит на Московии ( убежала за пару дней до полномасштабной агрессии по моей информации), лупит достойный московский контент, ее куратор Медведчук арестован, поддерживающие её партии запрещены, телеканалы закрыты, а дело есть".

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Напомним, Маламан, более известная как di.rubens, прославилась в январе 2021 года, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Незалежности ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а затем Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января 2021 года di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Также работать с блоггершей приостановили Borjomi и Nestle. Заступились за нее представители "ОПЗЖ" Медведчук и Кузьмин.

8 февраля 2021 года Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства блогерши Таисии Маламан, которая судилась с ветераном войны на Донбассе Анатолием Штефаном с позывным "Штирлиц" и Министерства обороны