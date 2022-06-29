Украина и ЕС заключили соглашение о либерализации международных автоперевозок
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Документ отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
"Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, обусловленную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Кроме того, соглашение предусматривает, что владельцы водительских прав, выданных одной из сторон (Украиной или ЕС), освобождаются от требования иметь международное водительское удостоверение.
Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.