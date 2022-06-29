Российские войска ударили по Одесщине еще двумя крылатыми ракетами

В послеобеденное время 29 июня россияне ударили еще двумя крылатыми ракетами по территории Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Очередная ракетная атака. Еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности - впоследствии", - отметил Братчук.

Ранее сегодня спикер ОВА сообщал, что "Уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесщиной стала третьей "крылатой смертью", атаковавшей нашу область с начала суток". Он также отметил, что ночью силы ПВО уничтожили ракету "Оникс", а еще одна ракета - "Х-59" - попала в берег.

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Как сообщала пресс-служба ОК "Південь", Одесщина ночью дважды была атакована ракетами. "Оникс", выпущенную береговым ракетным комплексом "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма, силы противовоздушной обороны ликвидировали над морем. А Х-59, выпущенная штурмовиком из акватории Черного моря по устью Дуная попала в береговую полосу.