Топ-5 главных заявлений НАТО по России на саммите лидеров Альянса в Мадриде
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.
Главным событием встречи лидеров стран-членов НАТО в Испании, наряду с принятием в ряды Альянса Финляндии и Швеции, стало первое признание России "наиболее значимой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе" .
Об этом говорится в принятой Стратегической концепции НАТО, которая не пересматривалась с 2010 года, где прямо говорится, что Россия модернизирует и расширяет свои ядерные системы, сигнализируя об их возможном использовании. Также лидеры стран-членов Альянса уже приняли итоговую декларацию саммита НАТО в Мадриде, где Альянс возлагает всю полноту ответственности за продовольственный и энергетический кризис на Россию, призывая Россию немедленно прекратить войну, а Беларусь – свое участие в этой войне.
ТСН.ua собрал топ-5 важных упоминаний о России в Стратегической концепции и итоговой декларации саммита.
1. РФ нарушила нормы и принципы, предусматривавшие стабильный и предполагаемый порядок европейской безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность нападения на суверенитет и территориальную целостность союзников (стран-членов НАТО – ред.).
2. РФ является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферу влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.
3. Россия должна немедленно остановить эту войну и покинуть Украину. Белорусь должна прекратить свое соучастие в этой войне.
4. Углубление стратегического партнерства между КНР и РФ и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам.
5. Россия также намеренно углубляет продовольственный и энергетический кризис, затрагивающий миллиарды людей во всем мире, в том числе своими военными действиями. Члены НАТО тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и снижению остроты глобального продовольственного кризиса.