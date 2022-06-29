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Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА. ФОТО

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В Вышгородском районе в Киевской области, в районе с. Демидов разрушен мост через реку Ирпень

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - отмечается в сообщении. .

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Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА 01

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
  • stels400
    Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
  • Друг Народа
    Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
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