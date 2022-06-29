Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА. ФОТО

В Вышгородском районе в Киевской области, в районе с. Демидов разрушен мост через реку Ирпень

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - отмечается в сообщении. .

Также смотрите: ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Маркушин. ВИДЕО