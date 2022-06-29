Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА. ФОТО
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В Вышгородском районе в Киевской области, в районе с. Демидов разрушен мост через реку Ирпень
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - отмечается в сообщении. .