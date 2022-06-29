Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "очень удивлен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем". При этом он попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит, если Путин туда все-таки приедет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", – сказал Джонсон журналистам во вторник во время полета на саммит НАТО в Мадриде.

Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран, в случае приезда Путина, просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы оставляете что-то вроде G-20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", – сказал он.

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И Путина, и президента Украины Владимира Зеленского на встречу G-20 на Бали пригласил президент Индонезии Джоко Видодо. Россия из-за войны войны в Украине подвергается жестким санкциям от некоторых стран G-20.

Напомним, саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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