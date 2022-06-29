Папа Римский назвал обстрел ТЦ в Кременчуге варварской атакой

Папа Римский Франциск, выступая на площади Святого Петра по случаю Дня апостолов Петра и Павла, назвал ракетный обстрел торгового центра в украинском городе Кременчуге варварским нападением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Ежедневно ношу в своем сердце дорогую и многострадальную Украину, которая и дальше бедствует от варварских атак, как та, которая произошла с торговым центром в Кременчуге", – сказал понтифик.

Он добавил, что молится, чтобы эта сумасшедшая, по его словам, война как можно скорее закончилась, а ответственные за нее люди, которые "не хотят или не могут" найти диалог, не избегали помощи страдающим украинцам.

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