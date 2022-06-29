Новости • Война

Рашисты калечат себя, чтобы сбежать с войны: "Давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехват СБУ. АУДИО

4 62019
Российские оккупанты продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине. Новый способ – ломать себе пальцы на руках.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает отцу оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – говорит захватчик.

Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты "второй армии мира" ударили по пальцам еще раз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Битва за Лисичанск. НАТО вступило в войну на стороне Украины | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Топ комментарии

  • ебонітова дубинка
    Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
    Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
  • Папєрєднік
    Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
  • Костя Лобуряка
    Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости