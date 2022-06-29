Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам источников, Европе сложно балансировать соблюдение строгих санкций и риски дальнейшей эскалации с Москвой. Брюссель, в частности, опасается, что РФ может применить силу, чтобы пробить сухопутный коридор в Калининград.
"Мы должны предстать перед реальностью. (Путин. – Ред.) имеет больше рычагов влияния, чем мы. В наших интересах найти компромисс", – заявил один из источников Reuters, признав, что этот компромисс может оказаться несправедливым.
Одним из возможных вариантов может быть исключение товаров, направляющихся в Калининградскую область, из-под действия санкций на том основании, что это не международная торговля. Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще.
Другой вариант состоит в том, что основанием для исключения транзита в Калининград из-под действия санкций станут гуманитарные соображения. Но, по данным источников Reuters, Литва имеет серьезные оговорки относительно этой опции.
Собеседники агентства разошлись в том, когда именно будут объявлены обновленные правила транзита: один источник назвал срок до 10 июля, другой – следующую неделю.