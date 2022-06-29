Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters

По данным агентства Reuters, Европейская комиссия обсуждает возможность исключить Калининградскую область РФ из действия санкционного режима, предусматривающего ограничение транзита через Литву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников, Европе сложно балансировать соблюдение строгих санкций и риски дальнейшей эскалации с Москвой. Брюссель, в частности, опасается, что РФ может применить силу, чтобы пробить сухопутный коридор в Калининград.

"Мы должны предстать перед реальностью. (Путин. – Ред.) имеет больше рычагов влияния, чем мы. В наших интересах найти компромисс", – заявил один из источников Reuters, признав, что этот компромисс может оказаться несправедливым.

Одним из возможных вариантов может быть исключение товаров, направляющихся в Калининградскую область, из-под действия санкций на том основании, что это не международная торговля. Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще.

Другой вариант состоит в том, что основанием для исключения транзита в Калининград из-под действия санкций станут гуманитарные соображения. Но, по данным источников Reuters, Литва имеет серьезные оговорки относительно этой опции.

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Собеседники агентства разошлись в том, когда именно будут объявлены обновленные правила транзита: один источник назвал срок до 10 июля, другой – следующую неделю.