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Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters

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Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые он имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во время пресс-конференции Министерства торговли США во вторник.

По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.

Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.

"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.

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Топ комментарии

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    7 ч. ·

    І ще одна штука, яка мене давно триґерить. Якось непомітно, хаміль-хаміль - і вже нормою стало в нас нарікати, що от, мовляв, Росія терорист - тому що убиває цивільних, "а там же не було жодних військових об'єктів"! Так, ніби ми всі вже мовчазно прийняли і ПОГОДИЛИСЬ, qrwaмаць, що військові об'єкти (і "військові люди" теж, виходить?) - це "нормальні" жертви, бо ж "на те війна", - так, ніби та "війна", це не розбійний на нас напад сусідньої держави, проти якого ми змушені боронитись, а якийсь, qrwaмаць, лицарський турнір двох контрактних армій десь у чистому полі за домовленістю! Мовляв - ну то ж воєнні, ясне діло, їм положено, "а нас же зашо?"

    Я тут зараз не про моральну оцінку такого дискурсу, а про суто безпекову: від нього мені вперто відгонить не тільки глупотою, а й ІПСО. Бо це дуже російська точка зору, Росією ж нам і нав'язана: це Путін 24-го пообіцяв бомбити "тільки військові об'єкти" - те саме, хто не в курсі, обіцяв Гітлер у промові в Рейхстаґу 1 вересня 1939 р., тобто й тут скопіпастили, - і тепер кожна апеляція до міжнародної спільноти з меседжем у дусі "от бачите, він не дотримав слова, гинуть цивільні!" - це, фактично, визнання за Путіним "права на напад" і гра в російські ворота: "перевод стрілок" - із визнання злочинним САМОГО НАПАДУ (тоді РФ має негайно забиратися геть на засадах безумовної капітуляції, з репараціями й контрибуціями) - на "злочини над цивільними" (кожен із яких може ставати предметом довголітніх дискусій, в т.ч. в міжнародних судах, але ФАКТ нападу тоді вже не оскаржується як сам по собі злочинний). Уже бачила ролик про Кременчук з англомовними титрами, в якому центральним меседжем зроблено оте "дуже жалібненьке"- NO DANGER TO RUSSIAN ARMY, it was just a shopping mall. Так от, це поганий меседж, рєбята. Дуже поганий.

    Будьмо уважні (с). Схоже, наткнувшись на опір "єдиним кулаком", ворог пробує розколоти нас - на "армію" і "мирняк".

    Стежмо за тим, що і як ми говоримо (і за ким повторюємо). Слова теж убивають, хоч і не зразу й неявно.

    Шануймося.

    Слава ЗСУ.
  • Андрей Левый1
    Ройтерс начал выдавать одну за другой проплаченные статьи, не ведитесь
  • Семен Шкаралупа
    Я якщо почну, вибачайте, друзі, срати в чемодан, напевно теж почну планувати казна що...
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