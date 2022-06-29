Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые он имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во время пресс-конференции Министерства торговли США во вторник.
По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.
Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.
"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.