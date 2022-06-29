Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Маслякова и участников КВН за выступление в оккупированном Крыму в 2021 году

Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, а также других российских юмористов и спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму в 2021 году.

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

Кабмин предлагает СНБО применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры/санкции к ряду физических и юридических лиц.

Среди них – многолетний ведущий "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков, телеведущий Валдис Пельш, фолк-рок-певица, солистка группы "Пелагея" Пелагея Телегина, телеведущий Вадим Галыгин, депутат гимнаст Никита Нагорный, продюсер, депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, которые 24 августа 2021 г. принимали участие в КВН Летний кубок чемпионов 2021 г. в г. Ялта в оккупированном Крыму.

Также в список попали другие участники жюри КВН, принимавшие участие в мероприятиях в оккупированном Крыму: Сергей Першин, Алексей Кривеня, Максим Конюхов, Константин Бутусов, Светлана Малюткина, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарев, Елена Федотова, Алина Омельянчук, Сергей Жариков, Михаил Матюх, Алексей Жирнов, Александр Высоцких, Ирина Девочкина, Алексей Мурашов, Владимир Шнитко.

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Также Кабмин предлагает ввести санкции против спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму, среди них Михаил Шивляков, Вячеслав Максюта, Назар Долицкий, Юрий Колмаков, Петр Мартыненко, Оксана Кошелева, Сергей Харламов.

Кроме того, в предложенном списке санкций – ООО "Канон.ру" и ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК".