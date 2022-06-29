Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна с Украины, - Уоллес
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться суда с украинским зерном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.
Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".
При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.
"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, потому что это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.
Напомним, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.