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Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна с Украины, - Уоллес

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Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна с Украины, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться суда с украинским зерном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

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При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, потому что это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Напомним, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.

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Топ комментарии

  • Urs
    Эскадрилья британских самолётов с ПКР за пару вылетов очень даже могут помочь с экспортом зерна.
  • Иван Иванов 4c3153e4
    Читай внимательно какое зерно самолетом, самолеты для патрулирования судов.
  • Слава Шустрий
    Та того усіх це хвилює , що без експорту українського зерна ****@ць українським аграріям ; розумні люди вирішили що це потрібно загорнути у обгортку голоду десятків мільйонів у Африці , це у світі викличе більший резонанс аніж те , що українські фермери розоряться (( Кого у світі хвилює банкрутство кількох десятків тисяч сільгосппідприємств ? - та нікого ! Це мало кого і в Україні хвилює , всі тільки і репетують " що їсти будемо як зерно вивезуть?" (( Відповідаю - якщо зерно вивезуть - їстимете свіже , а якщо НЕ ВИВЕЗУТЬ - доїсте те що є , а далі будете смоктати чупачупс (( бо у полі само по собі не росте , а у селян коштів на наступний урожай вже не буде ((
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