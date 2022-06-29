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Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко. ФОТО

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Первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных на средства волонтеров и Фонда Порошенко, отправилась в Украину из Великобритании.

Об этом сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Политик также отметил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко 01

Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что нужно на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов. Часть автомобилей оборудованы кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО.

Автомобили прошли перед отправкой полную подготовку. Ради этого из Канады в Великобританию прилетел волонтер, ранее работавший на заводе по производству двигателей к этим автомобилям. Он проверил каждую, чтобы машины прибыли в Украину исправными и готовыми к выполнению боевых задач.

Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко 02

"Вашей помощью, вашими усилиями, вашими молитвами мы разобьем рашистов" – поблагодарил Петр Порошенко всех волонтеров, кто присоединился к этому проекту и продолжает помогать армии. Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму, собранную волонтерами ОО "Справа Громад" и "Res_Puka . Братья по Оружию".

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Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    А коли ми побачимо такі ж вантажівки від фонду Зеленського? Ну чи хоча б пікапи, які Петя привіз після відвідин Європи...
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Порох - потрібен країні! Дякуємо!
  • valera ivolgov
    Порох молодець - озброює армію, а Зе влада після 3 років знущання над ЗСУ заспівало пісню
    на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
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