Производство новых легковых автомобилей в РФ упало на 56%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным "Росстата", по сравнению с апрелем, в мае выпуск легковых автомобилей упал на 81,3%. В целом же с января по май в РФ произвели 268 тысяч легковых автомобилей. Это на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Сократилось в мае и производство грузовиков – на 39,3%. С января по май в стране создали 60,1 тыс. грузовиков. Это на 12% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года.
В России также быстро сокращается рынок новых автомобилей. В мае он уменьшился в шесть раз, что стало антирекордом по продажам. За месяц реализовали всего 24,3 тысячи машин, тогда как в мае 2021 года продали 147 тысяч, то есть продажи упали на 83,5%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок фактически продавал имеющиеся запасы авто — дальше пополнять их можно будет только китайскими или российскими брендами вследствие санкций Запада.