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После признания Сирией "государствами" оккупированных территорий Донетчины, никаких отношений Украины с этой страной не будет и против Дамаска усилят санкции, - Зеленский

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После признания Сирией "государствами" оккупированных территорий Донетчины, никаких отношений Украины с этой страной не будет и против Дамаска усилят санкции, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донетчине как государств никаких отношений Украины с этой страной не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении

"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донетчине. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще больше", – заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • rejestrowyj bazil
    Україні треба визнати сирійських курдів і державу хрестоносців в Алеппо.
    А краще заборонити експорт пшениці.
  • Q Ukraine
    Дипломатичні відносини коли розірвете?Чи це в перелік не входить?
  • Ukraine Press
    Ну один рік поїдять, а далі що робитии будуть?
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