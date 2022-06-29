После признания Сирией "государствами" оккупированных территорий Донетчины, никаких отношений Украины с этой страной не будет и против Дамаска усилят санкции, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донетчине как государств никаких отношений Украины с этой страной не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донетчине. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще больше", – заявил Зеленский.

Читайте также: Сирия собирается признать "независимость" "ЛДНР"