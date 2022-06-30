Рашисты сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай

В Луганской области российские оккупанты разбомбили склад с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - отметил Гайдай.

По словам чиновника, в Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. Идет "тихая" эвакуация.

Для завоза резиногрузов используются альтернативные пути, поскольку трасса "Лисичанск-Бахмут" из-за обстрелов не проездная.

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