Рашисты сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай
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В Луганской области российские оккупанты разбомбили склад с гуманитарной помощью.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - отметил Гайдай.
По словам чиновника, в Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. Идет "тихая" эвакуация.
Для завоза резиногрузов используются альтернативные пути, поскольку трасса "Лисичанск-Бахмут" из-за обстрелов не проездная.