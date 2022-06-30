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Подписание "транспортного безвиза" с ЕС позволит нарастить экспорт украинских товаров, - Зеленский

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Подписание "транспортного безвиза" с ЕС позволит нарастить экспорт украинских товаров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание транспортного безвизового режима с Европейским Союзом позволит нарастить экспорт украинских товаров.

"Неделю назад наше государство приобрело статус кандидата на членство в Европейском Союзе. А уже сегодня сделан очередной шаг на пути к членству. Очень практический шаг. Подписан транспортный безвиз. Это соглашение, которое устраняет барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешения на грузовые перевозки", - заявил Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • DemianBond 2cbb79cc
    что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
  • Стрелок
    Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
    Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
    Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

    Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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