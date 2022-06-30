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ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"

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ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"
ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый удар по Змеиному: всего ВСУ уничтожили три "Панциря С1"

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Топ комментарии

  • Vujko Donetski
    Доброго ранку і добрі новини! Здається черепахи путлера на Зміїному не приживаються - втрачають свої панцирі та здихають від теплового удару
  • Olena Lynch
    Вперше не згодна з вами, Максим Галкін чудова людина і підтримав одразу Україну з першого дня війни, росія відбрала у нього і замок і накопичення, і Глібич прекрасна Людина, вже сто разів покаявся, що підтримував путіна в 1994, підтримував Україну з 2014 року. Позбавився всього в росії, на нього заведено там кримінальну справу, у нього прекрасна дружина-лікар, яка зараз в Італії допомагає нашим в італійському госпіталі. Не треба валити все в купу, мухи та котлети.
    Ви б краще на Ліхуту свій гнів звернули, який дивиться по російському Тв все, що ***** робить з нами і радіє коли вбивають українців. Ось цю тварюку і треба позбавляти українського громадянства.
  • Бенина Мама
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