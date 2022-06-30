ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"

ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение впечатления еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь – С1"", - говорится в сообщении.

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