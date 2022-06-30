Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволит Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

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