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Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд

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Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд
Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволит Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

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Топ комментарии

  • Александр Глазков
    Ну так. Джонсон молоток. Щiрий козак.
    Iнши мають з кого брати приклад.
  • Olena Lynch
    Борис Джонсон справжня людина, за допомогою Америки, Англії та Німеччина вже підтягнулася, Франція нам зброю дає й інші країни Європи, Україна таки рішу додавить.
  • Яна Чорновола
    Тільки якось, будь ласочка, а обхід опи
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