Британия выделит Украине дополнительную военную помощь более чем на $1 млрд
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволит Украине перейти к наступлению.
Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.
Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.
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