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Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны

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Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны
Россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это свидетельствует о том, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Эти амбиции Москвы будут продолжать изымать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.

Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск.

Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия в Лисичанске, и достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.

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Топ комментарии

  • Олег Шестакович
    Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
  • Ksenia VB
    Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
  • Olena Lynch
    Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
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