Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны
7 85312
Россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это свидетельствует о том, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Эти амбиции Москвы будут продолжать изымать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.
Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск.
Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия в Лисичанске, и достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.