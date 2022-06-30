Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны

Россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это свидетельствует о том, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.