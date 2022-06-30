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Украинские воины отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине, - ОК "Південь"

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Украинские воины отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине, - ОК "Південь"
Россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсона, ВСУ вражескую атаку отбили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не было.

Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Если бы не Порошенко,то сейчас бы отбивались шашлыками,и шктками 95 гавноквартала.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Стугны Пашинского.
    ЗЕдегенираты все бы похерили.
  • Валентина Саюн c856325a
    4 місяць війни і що вони думали,що асфальтом чи тапочками відбиваться будуть. НАТО працює, Стугни також. Так тримати. Боріться і перемагайте
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