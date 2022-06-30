Украинские воины отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине, - ОК "Південь"
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Россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсона, ВСУ вражескую атаку отбили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не было.
Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался", - говорится в сообщении.