С 1 июля Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
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Консульство Бельгии в России приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.
Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причины прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.