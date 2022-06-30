Украинская авиация поразила склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, технику и живую силу врага, - Воздушные силы

Украинские Воздушные силы сообщают, что за прошедшие сутки попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.