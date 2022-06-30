За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области вспыхнули два пожара, ликвидировано 10 вражеских боеприпасов, - ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, 11 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе двух пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Индустриальном (1) районе Харькова и Богодуховском (1) районе области. Горели производственно-складские помещения, а также трава на открытой территории", - говорится в сообщении.

В частности, 29 июня в 12.54 в пгт Золочев Богодуховского района в результате попадания вражеских боеприпасов горело два производственно-складских помещения на общей площади 1600 кв.м. От ГСЧС были направлены к месту пожара 2 единицы техники и 12 спасателей. В 15:00 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 34 привлечения и ликвидировано 10 вражеских боеприпасов.

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