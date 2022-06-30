Оккупанты хотят полностью отключить украинскую связь в Энергодаре, - мэр Орлов

В оккупированном Энергодаре могут отключить украинских мобильных операторов и Интернет-провайдеров, а также заблокировать работу украинской банковской системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре оккупанты прекратили выдавать так называемую "материальную единовременную помощь" пенсионерам по 10 тысяч рублей. То ли деньги кончились, то ли уже набрали вдоволь паспортных данных от пожилых людей для дальнейших мошеннических манипуляций с фейковыми референдумами или чем-то вроде того".

Рашисты объявили, что в Энергодаре открылся пункт приема документов для оформления гражданства РФ и принялись делать широкую рекламную кампанию бумажки с самым низким в мире рейтингом", - говорится в сообщении.

Орлов добавил, что по Энергодару активно распространяются слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичных расчетов в гривне.

29 июня это повлекло за собой большой ажиотаж по снятию наличных с банковских карт.

"Конечно, не бесплатно, а за немалый процент за "обнал" средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно", - отметил Орлов.

В течение последней недели россияне снова взялись и за местных интернет-провайдеров.

"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или хотя бы сделать такую ​​попытку. Именно такая цель является одной из приоритетных для оккупантов", - заявил мэр.

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