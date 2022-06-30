НАТО увеличит поддержку Украины, запугивание России не действует, - заместитель генсека Альянса Джоане
Об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому Форуму безопасности заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ.
"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине, а также Грузии", - сказал он.
"Запугивание не действует. Двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Джоане.
Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".
"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", - подчеркнул Джоане.
Заместитель Генерального секретаря Альянса сообщил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.
"Он состоит из конкретных проектов помощи в краткосрочной перспективе, в частности, это оборудование для борьбы с беспилотниками, безопасные коммуникации и топливо", - отметил Джоане.
В то же время, он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.
"Например, мы поможем Украине перейти с военной техники советских времен на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также ее обороноспособность и институты безопасности", – резюмировал Джоане.
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Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году, – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.