Общие боевые потери РФ с начала войны – около 35 600 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1573 танков и 3726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 июня потери личного состава противника составляют около 35 600 человек.