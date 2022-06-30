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Зеленский ввел в действие решение СНБО о порядке формирования и ведения реестра олигархов

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о порядке формирования и ведения реестра олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов. В частности, о порядке его формирования и ведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента от 29 июня.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию.

При этом данные об олигархах, которые вносятся в Реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Сведения об олигархах будут содержать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.

К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники подачи и администраторы реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, должностные лица и работники других государственных органов.

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Топ комментарии

  • Юрий Липницкий
    А це лайно себе із Коломойшою вніс в рєєстр?. Чмо
  • Oresta Bartka
    Навіть під час війни, війна проти Порошенка продовжується.
  • Вячеслав Зубарєв
    Хто за що, а забіл на своє. Вже ***** переміг пора за бєню мститися. Як це так не дали бородатий бабусі красти за викинули з Укрнафти та привату? З нафтою порішали вже пора продовжувати.
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