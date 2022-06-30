Зеленский ввел в действие решение СНБО о порядке формирования и ведения реестра олигархов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента от 29 июня.
Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию.
При этом данные об олигархах, которые вносятся в Реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.
Сведения об олигархах будут содержать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.
К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники подачи и администраторы реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, должностные лица и работники других государственных органов.
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