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Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть

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Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть
В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт акции.

"Литовцы собрали средства мгновенно, и фирма, производящая Байрактары, решила отдать беспилотник Украине бесплатно, а собранные деньги перечислить на помощь населению. Позже так же произошло и со следующим сбором средств на три Байрактара! Теперь наша очередь", - говорится в сообщении.

Сейчас удалось собрать более 1 млн злотых. На покупку беспилотника требуется 22,5 млн. Сбор продлится еще 28 дней.

Читайте: Украина законтрактовала десятки "Байракторов", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников

Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть 01

Если средств не хватит на покупку Байрактара, организаторы обещают передать все собранное для ВСУ. Так же поступят с излишками средств, если собрать удастся больше, чем стоит беспилотник.

Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Друг познается с беде. Поляки это подтвердили.
  • Aleksiey Ykropovich
    Поляки молодці!
    Навіть километрові черги з авто на кордоні (усіх пунктах пропуску) створені ворогами з оточення боневтіка (розрахунок був на викликання негативу) але не зупинили прагнення Поляків допомогати Україні.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Велика подяка полякам і всім, хто збирає кошти на потреби нашого війська! Але чому трендом є саме Байрактари? За словами Рєзнікова, практично всі потужності з виробництва цих апаратів задіяні на виконання замовлення від України. У наших військових є й більш нагальні потреби на які потрібні кошти!
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