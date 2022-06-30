Поляки собирают деньги на Байрактар для Украины. Первый миллион злотых уже есть
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт акции.
"Литовцы собрали средства мгновенно, и фирма, производящая Байрактары, решила отдать беспилотник Украине бесплатно, а собранные деньги перечислить на помощь населению. Позже так же произошло и со следующим сбором средств на три Байрактара! Теперь наша очередь", - говорится в сообщении.
Сейчас удалось собрать более 1 млн злотых. На покупку беспилотника требуется 22,5 млн. Сбор продлится еще 28 дней.
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Если средств не хватит на покупку Байрактара, организаторы обещают передать все собранное для ВСУ. Так же поступят с излишками средств, если собрать удастся больше, чем стоит беспилотник.