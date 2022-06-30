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Ключевой фактор победы – способность украинцев истощать врага, – разведка Великобритании

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Ключевой фактор победы – способность украинцев истощать врага, – разведка Великобритании
Результаты войны определит способность украинской армии вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

"Российские войска продолжают осуществлять такой подход, как "ползучее окружение", с Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", - говорится в обзоре.

На оперативном уровне российские силы, по данным британской разведки, продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

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"Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и дальше будет ключевым фактором результата кампании", - отмечают в разведке.

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  • Andrii Shevchenko
    Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
  • Анатолий К 65c6a92d
    Яка цікава новина про Порошенко в Лондоні. Але я Вам відкрию таємницю, що четвертий рік в Україні Президентом є не Порошенко, а Зеленський. Не чули? Тому де він побажає, то там і відпочиває, чим більше зі своєю сім'єю, а не так як деякі відпочивали з юліями *******? А Ви не знаєте де відпочиває Коломойський, Ахметов, Новінський, Пінчук, Шифіри, Юзік, Наумов? А де син Коломойського і весь "95 квартал"? Але є правдою те, що Порошенко не відпочивав, а поїхав придбати грузові авто для ЗСУ, не чули? А шще він має право поїсти? Я думаю, що людина має право і необхідність їсти і він це зробив там, де побажав і за свої кошти, а не так як Боневтік в Одесі за кошти контрабандистів.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Володя Зеленський робить все від нього залежне, щоб вииснажити свого і пуйловського ворога Порошенко. Сьогодні ввів своє бачення, як нарешті його приструнити, а то не дає здати клаптика ми Україну, то їздить на Саміти, то привозить зброю і обладнання. США і Англія давно просили Володю вичистити із влади єрмаків і татарових, зробили це? А призначили прокурора САП? То чого ми до них дупою, а вони до нас мають обличчям?
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