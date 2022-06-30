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Треть украинцев, работавших до 24 февраля, до сих пор безработные, опрос "Рейтинга"

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Треть украинцев, работавших до 24 февраля, до сих пор безработные, опрос "Рейтинга"
38% работавших до 24 февраля 2022 года вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% работают дистанционно, 7% нашли новое место работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Психологические маркеры войны", проведенного 18-19 июня социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на это, 35% опрошенных, работавших до полномасштабного вторжения РФ, до сих пор не работают. Больше всего их среди самых молодых и старших опрошенных (38%), среди женщин (40%), жителей востока (53%) и юга (41%) страны. В динамике лучшие показатели возвращения к работе в обычном режиме - у жителей центра и юга Украины.

Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех подконтрольных областях, где есть украинская мобильная связь.

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Результаты приведены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

Топ комментарии

  • Oleksii Sulyma
    Та ви що?!Невже?!
    Зелені гниди,я розумію що вам насрати на Конституцію України,та права людини,відкрийте кордони,дайте змогу повернутися до праці,та забезпечувати чоловікам свої родини,та утримувати своїх батьків!
  • Elena Volhova
    Мда, пусть бы ехали в Европу на заработки по специальным аушвайсам, хоть какая-то польза была бы и им и бюджету. Тугодумы с Банковой все равно к этому придут, у них как типичных идиотов реакция запаздывает на пару месяцев во всем, но походу случится это тогда когда уже голодные бунты начнутся. Думаю в Украине тоже есть для них работа. Можно наладить массу производств околовоенных товаров, сетки там плести, тенты шить ... опять же, нужно открывать те производств которые будут перекрывать импорт из белойорды ... с ними уже никаких экономических отношений не должно быть
  • Алекс Морган
    З якого це дива холопам кордони відкривати? А Гетманцева хто утримувати буде і податки платити
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