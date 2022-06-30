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Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну против Украины

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Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну против Украины
Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну России против Украины.

Об этом Дуда заявил на саммите НАТО в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.

"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.

В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну.

"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так ванючіє лапатнікі теж офіційно війну не об'явили...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Офіційно можливо і ні, а фактично воює на боці росії з 24 лютого 2022 року і про це ми будемо довго пам'ятати, коли вони знову будуть намагатися стати "братами".
  • Radchenko86
    "деяка підтримка" це вторгнення 24.02 орків з території бульборусі та постійні ракетні обстріли з неї ж?
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