Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну против Украины
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Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну России против Украины.
Об этом Дуда заявил на саммите НАТО в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.
"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.
В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну.
"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.